РИАМО - 23 ноя. Обучение с помощью гаджетов позволит ребенку живее откликаться на личное общение, а мнение о вреде дистанционного обучения является преувеличенным, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Евгения Васильева.

Сейчас в Москве с связи с пандемией коронавируса ученики 6-11 классов учатся дистанционно. В онлайн-занятиях каждый день принимают участие более 500 тысяч учеников и учителей.

«Ученики сейчас много времени проводят в Сети, однако мнение о вреде дистанта несколько преувеличенное. Гаджет для современной молодежи - неотъемлемая часть жизни: в интернете играют, общаются, ищут информацию. Обучение с использованием дистанционных технологий удовлетворит потребность большинства ребят в такого рода сетевом взаимодействии, и ребенок будет живее откликаться на ваше желание общаться лично», - сказала Васильева.

Она отметила, что родителям рекомендуется не упускать возможность организовывать совместный досуг с детьми, например, с просмотром фильма или игрой для всей семьи. ​

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Текстовая трансляция

23 НОЯБРЯ

- Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ в центре Москвы. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей.

- Число пациентов с Covid‑19 старше 60 лет в Подмосковье уменьшилось на 1%. В Подмосковье был проведен обзвон 300 пациентов, которые находились в стационарах.

- 1341 пациента с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 429 пациентов с Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 173 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 971 больных. В Москве - 6 866.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека. За весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов.

- Вирусологи посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы, не сморкаться и не полоскать рот антисептиком перед забором биоматериалов для теста на коронавирус. В противном случае проба будет неинформативной.

- В столичных аэропортах предложили открыть пункты вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации транзитных пассажиров помогут быстрее восстановить пассажиропоток, считает президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук.

- Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук. Он отметил, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено.

- Пассажиропоток в столичных аэропортах сократился на 50% с начала пандемии. Больше всего из‑за падения пассажиропотока пострадал аэропорт Шереметьево, ориентированный на международные перевозки.

- В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в столице скончались 8 379 человек с Covid-19.