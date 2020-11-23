РИАМО - 23 ноя. До конца года 7 межрегиональных круглогодичных ярмарок фермерской продукции откроют свои двери для москвичей: 4 на севере столицы и по одной на юге, западе и в Зеленограде, сообщил РИАМО представитель пресс-службы программы «Мой район».

Торговый павильон в Алтуфьево стал украшением ландшафта – он выполнен в стиле ампир. На ярмарках москвичей ждут свежие и качественные продукты от производителей из Астраханской, Брянской, Воронежской и других областей России».



«Все ярмарочные павильоны расположены в комфортной близости с жилыми кварталами. Их шаговая доступность снимает необходимость долгих поездок в общественном транспорте за свежими продуктами в торговые центры и супермаркеты, что особенно важно в период сложной эпидемиологической обстановки», - сказал собеседник агентства.



Для безопасности покупателей и продавцов в торговых павильонах установлены санитайзеры, а ношение масок и перчаток - обязательны. За несоблюдение этих простых правил нарушителей ждет штраф. На ярмарках обеспечена ежедневная уборка внутренней и прилегающей территории с применением дезинфицирующих средств, производится профилактическая дезинфекция торгового оборудования и мебели не менее трех раз в день.



Ярмарочные павильоны будут работать 6 дней в неделю со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

Круглогодичные межрегиональные ярмарки открываются по всей столице по программе «Мой район». Сейчас в городе функционирует 36 межрегиональных ярмарок.