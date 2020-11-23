РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Люберецкая городская прокуратура передала в суд для рассмотрения дело о вандализме на автобусной остановке на Октябрьском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

2 мая 2020 года примерно в 17:40, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта «Больница», расположенной по адресу: Октябрьский проспект, дом №350В, умышленно нанес пять ударов правой ногой по стеклам, установленным с правой и левой стороны автопавильона. В итоге он разбил их, нарушив нормальное функционирование и эстетический облик остановки.

«Городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя городского округа Люберцы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Вандализм» УК РФ. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном, уголовное дело направлено мировому судье Люберецкого судебного района для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

В результате преступных действий гражданина ГБУ МО «Мосавтодор» причинен имущественный ущерб в размере 26 574 рубля.

Результаты рассмотрения дела контролируются городской прокуратурой.