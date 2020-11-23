РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 ноя. Фольклорный ансамбль «Соловушки» из Домодедова получил звание «Образцовый», сообщается в группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В состав экспертной комиссии вошли специалисты сферы культуры и искусства. Председателем комиссии был Петр Сорокин - заведующий отделом народно-певческого искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, Заслуженный артист России. Также в комиссию вошли заведующая предметно-цикловой комиссией отдела «Сольное и хоровое народное пение» Московского областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина Екатерина Романова и преподаватель хорового, ансамблевого, сольного народного пения Московского Губернского колледжа искусств Игорь Захаров.

«По итогам оценки концертной программы, которая была представлена коллективом, экспертная комиссия присвоила коллективу звание «Образцовый», - говорится в сообщении.

Ансамбль «Соловушки» был создан в 2010 году, и с тех пор постоянно принимает участие в международных, областных, окружных вокальных фестивалях и конкурсах. Руководитель ансамбля - Анастасия Бисерова.