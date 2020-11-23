РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. На минувшей неделе ежедневно в Люберцах работало 25 бригад скорой медицинской помощи, сообщил в понедельник заведующий подстанцией «Люберецкая» ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Алексей Сульдин.

«За отчетный период поступило 2 520 обращений, из них 2 760 - выполненные вызовы, в экстренной форме - 818 вызовов, в неотложной форме - 1 942 вызова», - сказал Сульдин.

По его словам, 1 032 вызова были переданы в поликлинику. Круглосуточно работало 25 бригад, средняя нагрузка на бригаду - 12-15 вызовов.

«Было семь выездов на ДТП и семь пострадавших», - заключил Сульдин.