РИАМО – 23 ноя. С января следующего года на все гаджеты, приобретенные в РФ, будут устанавливать российское программное обеспечение, сообщает Газета.ru.

Это касается смартфонов, планшетов, стационарных компьютеров, ноутбуков и умных телевизоров.

«Перед продажей предустанавливать будут поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы и программы для доступа в облачные хранилища», - говорится в сообщении.

Еще переустанавливать будут с 2021 года e-mail сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио-видеосервисы, программы для использования платежной системы «Мир», госуслуги, антивирусы.​