РИАМО - 23 ноя. С момента открытия особых экономических зон (ОЭЗ) в Подмосковье их резиденты заплатили 13,7 миллиарда рублей налогов, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«За все время деятельности наших экономических зон они нам принесли 13,7 миллиарда рублей налоговых доходов», - сказала Зиновьева.

Она отметила, что льготы для резидентов за этот же период составили 3,5 миллиарда рублей.

Первая особая экономическая зона появилась в Подмосковье в 2005 году. На данный момент на территории области существуют пять ОЭЗ.