РИАМО - 23 ноя. Главгосстройнадзор держит на особом контроле уборку снега на подмосковных стройках, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сильный снегопад пришел в Московский регион 22 ноября.

«Инспекторский состав приступил к контролю уборки снега и подъездных путей к поднадзорным объектам в Подмосковье в период интенсивного снегопада. На сегодняшний день серьезных нарушений не выявлено», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он добавил, что застройщики принимают все необходимые оперативные меры по расчистке подъездных путей и уборке снега на своих объектах.

На особом контроле инспекторов - соблюдение требований по содержанию строительных площадок, недопущения травмирования рабочих и жителей области от обрушений снега, наледи со скатных кровель, пешеходных галерей и бытовок.