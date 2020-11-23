РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 ноя. Заведующая офтальмологическим отделением Мытищинской городской клинической больницы Елена Митяева приняла участие в этапе аккредитации специалистов по профилю офтальмология, который состоялся в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского (МОНИКИ).

Митяева в ходе аккредитации работала на станции «Непрямая офтальмоскопия».

«Это была первая аккредитация офтальмологов в МОНИКИ. Ординаторам выдавались ситуационные клинические задачи, которые они выполняли с максимальным приблежением к работе в поликлинических условиях. Оказание неотложной медицинской помощи демонстрировалось на манекенах. Осмотр глазного дна проводился на симуляторах. Интересный формат: тебя не видят и не слышат, а сама все видишь, слышишь, оцениваешь», - сказала Митяева.

Она добавила, что после проведения всех заданий компьютерная программа суммировала и выносила итоговый балл.