РИАМО — 23 ноя. Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала победу теннисиста Даниила Медведева на итоговом турнире ATP, сообщает Газета.ru.

Спортсмен обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима.

«Даня в конце года выиграл 10 матчей подряд, включая победы над Джоковичем и Надалем. Блестящая концовка очень сложного теннисного сезона!» — написала Канделаки.

Она добавила, что теннисный мир долго ждал прихода нового поколения звезд.

Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009-м году это сделал Николай Давыденко.