РИАМО - 23 ноя. В особые экономические зоны Подмосковья придут порядка 35 новых резидентов, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Мы планируем, что до первого квартала 2021 года придет 20 новых резидентов в ОЭЗ «Дубна», а также на территории других зон появятся порядка 15 крупных компаний», - сказала Зиновьева.

Она напомнила, что в Подмосковье существует пять экономических зон, одну из которых утвердили только в этом году. На их территориях находятся 205 резидентов.

Лидером по количеству компаний является ОЭЗ «Дубна», на ее территории находятся 169 компаний малого и среднего бизнеса, работают там порядка 4,5 тысячи человек.

Всего на территориях ОЭЗ в Подмосковье организовано 5668 рабочих мест.