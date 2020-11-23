РИАМО - 23 ноя. Инспекторы эконадзора вместе с сотрудниками полиции в ходе рейда задержали организаторов незаконной свалки вблизи деревни Горки Ленинcкого городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее усилить работу в этом направлении, в том числе с использованием фотоловушек, поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Два самосвала и бульдозер переданы Развилковскому отделению полиции, в отношении нарушителей составлены протоколы», - говорится в сообщении.

Всего на прошлой неделе сотрудники Минэкологии провели 4 ночных рейда. По всем объектам незаконного размещения отходов проведен отбор проб и маркшейдерские замеры для расчета ущерба.