РИАМО - 23 ноя. По уголовному делу о террористических актах, которые произошли 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» задержан начальник ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан, полковник полиции Гази Исаев, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте ГСУ СК России.

Из-за трагедий погибли 39 человек, еще свыше 100 получили ранения.

«Исаев, являясь участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (запрещенная в РФ террористическая организация), в 2009-2010 годах, используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан.

«Лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта», - отмечается в сообщении.