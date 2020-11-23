РИАМО - 23 ноя. Объявленный аукцион на благоустройство общественных территорий в городе Ликино-Дулево включает в себя территории мемориала Воинской Славы на улице Ленина, парка культуры и отдыха «Дулевский», организацию парковки внутриквартальной территории, ограниченной улицей Ленина и улицей Новикова-Прибоя, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство общественных территорий в городе Ликино-Дулево», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о том, что аукцион пройдет в электронном формате, было опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Территории благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также объект включен в госпрограмму «Формирование комфортной городской среды» и будет финансироваться за счет средств бюджетов Подмосковья, федерального и Орехово-Зуевского городского округа.

Завершение работ по благоустройству планируется в следующем году.

Нацпроект «Жилье и городская среда» помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными. Нацпроект включает четыре федеральных: «Ипотека», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды».