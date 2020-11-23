РИАМО - 23 ноя. Несмотря на холодную погоду, на номер «112» в Московской области продолжают поступать вызовы от людей, заблудившихся в лесу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы системы-112.

«Операторы системы-112 Московской области и специалисты экстренных оперативных служб убедительно просят соблюдать основные правила поведения, если вы потерялись в природной среде», - сказал собеседник агентства.

Если вы заблудились в лесу, нужно как можно быстрее позвонить на номер «112». Нужно следовать всем указаниям спасательных служб. Если оператор попросил стоять на месте, нужно следовать этому указанию, так как это необходимо для установления координат местонахождения.

Также нельзя делать посторонних звонков друзьям, знакомым. Звонить нужно только на номер «112» или тем спасателям, которые непосредственно заняты поиском.

Также важно экономить заряд батареи телефона, перевести телефон в режим энергосбережения. Кроме того, стоит попытаться согреться — прыгать на месте, махать руками, поднять воротник куртки, надеть капюшон, заправить брюки в ботинки.

Если вы услышите звуки сирен громкоговорителей либо заметите световые сигналы или фонари спасательной группы, то нужно криками привлечь внимание спасателей или сделать вызов по телефону спасателям, которые ранее выходили с вами на связь.