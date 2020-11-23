РИАМО – 23 ноя. Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что инициировала установку памятника своему мужу в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

Памятник артисту должны установить в Оружейном переулке в Москве. На это потребуется порядка 52 миллионов рублей.

«Это я общаюсь по поводу, хожу, как бы инициирую это», — сказала Кобзон.

Вдова также рассказала, что на данный момент у нее нет никаких данных и бумаг по поводу установки монумента. По ее словам, в скором времени будет объявлен конкурс, который продлится как минимум полгода.

Иосиф Кобзон умер в августе 2018 года. Ему было 80 лет.​