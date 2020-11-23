РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Жители трех домов в подмосковном Подольске пожаловались на перенос мусоросборочной площадки с улицы 43-й Армии на Красногвардейский бульвар, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница УК МУП «ДЕЗ».

По словам одной из активисток округа, жители микрорайона №3 в Подольске, в частности домов №№35, 37 и 39 по Красногвардейскому бульвару возмущены переносом мусороуборочной площадки с улицы 43-й Армии. Ранее она находилась за дорогой, а теперь установлена у жилых домов. Из-за этого на аллее регулярно появляется мусор, зловонные запахи, а отходы с МСП вывозят плохо.

«Действительно, жители данных домов жаловались на перенос данной мусороуборочной площадки. Однако она установлена по всем нормам и законодательству. Земля, на которой находится МСП, муниципальная и не относится к придомовой территории. Более того, такое решение было согласовано с Роспотребнадзором и другими ведомствами. Причиной послужило то, что ранее, за дорогой, на данную мусороуборочную площадку вывозился мусор с частных секторов. Теперь же данная проблема разрешилась», - сказала сотрудница.

Она отметила, что управляющая компания регулярно мониторит соблюдение графика вывоза мусора. И на данный момент времени проблем не возникает.

Как пояснил представитель комитета по ЖКХ администрации округа в комментариях в соцсетях, обустройство новой контейнерной площадки на новом месте выполнено по причине демонтажа контейнерной площадки, расположенной на Красногвардейском бульваре, 41/1 (пересечении с улицей 43-й Армии) ввиду ее неудачного расположения (вдоль проезжей части, в непосредственной близости к частному сектору), что систематически приводило к образованию навалов мусора, в том числе крупногабаритного и строительного.

«Балансодержателем данной контейнерной площадки является управляющая организация МУП «ДЕЗ». Твердые коммунальные отходы ежедневно вывозит регоператор ООО «МСК-НТ» в соответствии с графиком. МСП размещена в соответствии с правилами и требованиями СанПиН, она имеет твердое покрытие, крышу, ограждение», - добавил он.