РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. В подмосковной Балашихе обманутым дольщикам выдали 1529 ключей от квартир, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В 2020 году в Балашихе ввели в эксплуатацию три дома-долгостроя – один в деревне Федурново и два вблизи деревни Павлино. Обманутым дольщикам передано 1529 квартир. В первом квартале 2021 года в Балашихе планируется ввод еще 6 домов-долгостроев. Это обеспечит квартирами более 1,5 тысячи семей», - говорится в сообщении.

С 2018 по 2020 год в городском округе достроили 25 проблемных домов. В них получили жилье более 3 тысяч граждан.