РИАМО - 23 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников Дубненской городской больницы и Талдомской центральной районной больницы за их работу и наградил особо отличившихся медиков государственными и областными наградами.

«У меня приятная возможность наградить наших лучших врачей государственными наградами, в соответствии с указом президента. В вашем лице я хотел бы поблагодарить всех наших врачей и медсестер, всех, кто вовлечен в организаторский процесс. Я горжусь, что у нас такие врачи», — сказал Воробьев.

Заведующий терапевтическим отделением Талдомской центральной районной больницы Евгений Штырляев отметил, что больница была переоборудована под инфекционную, для заразившихся коронавирусом развернули 200 коек.

Указом президента Российской Федерации за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награждены сотрудники Талдомской центральной районной больницы: главный врач Игорь Давронов, заведующий терапевтическим отделением Евгений Штырляев, врачи-инфекционисты Павел Стрибук, Татьяна Соловьева.

Благодарность губернатора Подмосковья была объявлена коллективу Дубненской городской больницы под руководством главного врача Алексея Осипова, заместителю главного врача по поликлиническим вопросам Станиславе Тотевой, заведующему инфекционным отделением, врачу-инфекционисту Павлу Леонову, главной медицинской сестре Ольге Царевой.

Заведующей акушерским отделением Светлане Яхиной, заведующей женской консультацией, врачу акушеру-гинекологу Ирине Косабуцкой, заведующему хирургическим отделением Александру Притуле было присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области».