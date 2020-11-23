РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. С 18 ноября стоимость проезда для жителей по карте на ряде рейсов маршрутных такси, курсирующих между Москвой и Балашихой, выросла до 105 рублей вместо 85, после проведенной проверки перевозчиков обязали вернуть прежнюю стоимость, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

105 рублей за проезд просили отдать тех пассажиров, кто предпочитает расплачиваться картой в общественном транспорте. В то же время наличными можно было заплатить за проезд 85 рублей. По обращениям граждан администрация Балашихи направила просьбу о проведении поверки по фактам увеличения стоимости проезда в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Ее итогом стало совещание специалистов ведомства с руководителями транспортных компаний. В результате проверки перевозчиков обязали вернуть прежнюю стоимость проезда. С 20 ноября жители Балашихи снова могут добраться до Москвы и обратно за 85 рублей независимо от способа оплаты», - говорится в сообщении.