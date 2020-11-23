РИАМО - 23 ноя. В Москве продолжают ликвидировать последствия снегопада, последствия непогоды устраняют более 9 тысяч единиц техники и 40 тысяч человек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время продолжается уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации», - подчеркнул Бирюков.

Накануне на улицах Москвы провели сплошную противогололедную обработку дорог, тротуаров и дворовых территорий. На опасных участках МКАД и в ТиНАО было организовано дежурство тягачей.

Последствия снегопада начали устранять в воскресенье вечером, а к утру понедельника основные магистрали очистили от снега.

Особое внимание коммунальные службы уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Также рабочие очистили городские кровли и фасады от снега. Все места, где были проведены работы, были огорожены.

Горожанам следует быть внимательнее и не заходить за ограждения.