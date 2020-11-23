РИАМО - 23 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового хирургического центра в Дубненской городской больнице.

Центр открылся в марте. Завершение строительства велось под личным контролем губернатора. Здесь есть отделения общей хирургии, оперативной онкологии, урологии и гинекологии, травматологии и ортопедии, абдоминальной хирургии. В скором времени откроется отделение детской хирургии. В центре работают более 200 человек.

«Хирургический корпус имеет давнюю историю - сейчас мы видим отличный результат! Очень приятно, что здесь работают профессиональные врачи, мы заходили в палаты, разговаривали с пациентами - все очень довольны», — сказал Воробьев.

Он добавил, что госпиталь работает на полную мощность по разным профилям.

«Мы не закрыли плановую помощь. И эндоскопия, и общая хирургия, и все, что связано с травматологией, онкологией, – по всем этим направлениям проводятся операции. Здесь ежедневно их делается порядка 30, задействованы все восемь операционных», — добавил губернатор.

Заведующий урологическим отделением, врач высшей категории Виктор Викулов отметил, что здесь есть полный спектр оборудования. Благодаря этому можно делать операции из разряда высокотехнологичной медицинской помощи. За медицинской помощью обращаются не только жители Подмосковья, но и Москвы, Тверской области. Медпомощь получают по ОМС.

Заведующий хирургической службой Дубненской городской больницы Александр Притула рассказал, что число коек выросло с 90 до 170, количество операций – с 1,1 тысячи до более чем 3,5 тысяч. Плановую медпомощь в больнице продолжают оказывать в условиях пандемии.

«Организация работы нашего корпуса такова, что больные находятся в полубоксированных палатах. Соответственно, у нас значительно меньше контакт между пациентами. Все мероприятия, которые мы дополнительно проводили, позволили не допустить вспышек внутрибольничной инфекции, в связи с этим мы ни разу с начала эпидемии не закрывались на карантин», — отметил главврач Дубненской городской больницы Алексей Осипов.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию в операционном блоке можно проводить минимально инвазивные операции. Из-за увеличения спектра малоинвазивных операций уменьшился срок реабилитации.

В палатах, которые рассчитаны на одного – четырех пациентов, есть функциональные кровати, туалет, душ, холодильник, кондиционер, телевизор.