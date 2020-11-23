РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла более 5,9 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник директор ЕДДС-112 округа Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 5 926 обращений, из них 562 касались вопросов электроснабжения, 865 – водоснабжения, 395 – обслуживания домов, девять – освещения подъездов и дворов, 1 095 – работы МособлЕИРЦ», – сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС Люберец за неделю поступило 11 527 обращений, из них 646 – на горячую линию администрации.