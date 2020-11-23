РИАМО - 23 ноя. На северо-востоке столицы в районе Северный восстановили подачу газа, который начинает поступать по мере обеспечения потребителями доступа рабочих к коммуникациям, сообщается в Telegram-канале «Мосгаза».

«В большинстве домов района Северный на северо-востоке Москвы, в которых ночью 22 ноября была ограничена подача газа, газоснабжение восстановлено», — отмечается в материале.

Ранее подача газа была ограничена из-за автоматического срабатывания контроля на газораспределительном пункте.

Происшествие не представляло угрозы для жителей.