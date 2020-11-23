РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на минувшей неделе вывез около 28,2 тысячи кубометров отходов с контейнерных площадок на территории подмосковных Люберец, сообщила в понедельник заместитель руководителя предприятия Наталья Безсонова.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок 28 205 кубометров отходов. Из них 2 481 - сухих», - сказала Безсонова.

Она добавила, для работы по вывозу твердых коммунальных отходов ежедневно было задействовано 80 человек и 50 единиц спецтехники.