РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 ноя. В Щелкове 27 ноября с 00:00 до 05:00 планируется полное перекрытие дорожного движения автотранспорта через переезд на станции Соколовская, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Точный адрес переезда: Щелково, Фруктовый проезд. На переезде планируется проведение неотложной замены рельсов», - говорится в сообщении.

Водителям необходимо заранее выбирать пути объезда.

При технических поломках, ДТП и других трудных нештатных ситуациях следует обращаться в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или по единому номеру 112.