РИАМО - 23 ноя. В понедельник открыли первую на будущей линии МЦД-3 станцию Ховрино, станции на Московских центральных диаметрах представляют из себя настоящие городские вокзалы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Раньше, когда электричками пользовались меньше людей, строились классические платформы с небольшими навесами от дождя и несколькими лавочками. Теперь же станции делают более комфортными.

«Теперь им на смену приходят городские вокзалы, через которые ежедневно проходят десятки тысяч человек», - написал Собянин на своем персональном сайте.

В рамках развития МЦД благоустраивают, реконструируют или заново строят подходы к станциям. Таким образом, уже реконструированы платформы и построена новая платформа для экспрессов на станции МЦД-1 Одинцово.

Также на станции Сколково возвели три новых пассажирских платформы, связанные крытым надземным пешеходным переходом длиной примерно 400 метров. Это сократило время на дорогу для сотрудников инновационного центра в пять раз.

Станцию Сетунь превратили в настоящий мини-вокзал, который обслуживает порядка 300 тысяч жителей районов Кунцево и Можайский.

Реконструированы и другие станции, теперь они позволяют с легкостью добраться до нужной станции метро. Например, с Долгопрудной можно доехать до станции метро «Савеловская» всего за 29 минут.

«Теплый вестибюль и платформы с навесами позволяют пассажирам не замерзнуть в ожидании поезда и спрятаться от осадков. А остекленный пассажирский терминал обеспечивает удобный и безопасный переход через пути. Кстати, прямо под крышей станции висит модель дирижабля — отсылка к прежнему названию города — Дирижаблестрой», — рассказал Собянин.

В рамках сотрудничества столичные власти вместе с правительством Подмосковья и РЖД намерены привести в порядок и построить еще несколько десятков станций МЦД. Некоторые уже находятся в активной фазе работы.

Станция Ховрино открылась на будущей линии МЦД-3, которая свяжет Зеленоград и Раменское.

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