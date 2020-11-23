РИАМО - 23 ноя. Спортсмен из Подмосковья Инал Тасоев завоевал серебро чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории «свыше 100 килограммов», всего атлеты разыграли 14 комплектов наград, которые поровну распределись между мужскими и женскими категориями, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Обладателем золотой медали стал Тамерлан Башаев, а бронза досталась спортсменам из Грузии – Левану Матиашвили и Гураму Тушишвили.

«В соревнованиях участвуют 345 лучших представителей 40 стран. Инал Тасоев показал отличное выступление и добавил серебряную медаль в копилку национальной сборной. Мужская команда России заняла первое место на турнире в общем зачете. В целом, сборная удостоилась семи медалей, две из которых в активе дзюдоистов из Подмосковья. Желаю спортсменам сохранить победный настрой и принять участие в следующем чемпионате Европы по дзюдо, который должен пройти в 2021 году в Португалии», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.