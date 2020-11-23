РИАМО - 23 ноя. Циклоны будут формировать погоду на предстоящей рабочей неделе в Московском регионе, будет преобладать облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«При этом температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса. Днем в городе будут господствовать плюсовые температуры», — говорится в сообщении.

Во вторник, 24 ноября ожидаются небольшие осадки. Ночью в Москве плюс 1-3 градуса, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в столице будет плюс 1-3 градуса, по области — плюс 2-3 градуса. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.

В среду, 25 ноября также прогнозируют небольшие осадки. В Москве ночью от 0 до плюс 2 градусов, а по области — минус 3 - плюс 2 градуса. В дневные часы в городе от 0 до плюс 2 градусов, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

В четверг, 26 ноября по области местами пройдет небольшой снег, в Москве прогнозируется минус 3 - минус 1 градус, по области от минус 5 до 0 градусов. Днем ожидаются небольшие осадки. В столице будет плюс 1-3 градуса, в Подмосковье — минус 2 - плюс 3 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами гололедица.

В понедельник в столице высота снежного покрова утром составила 10-11 сантиметров в Москве и 5-14 сантиметров в Московской области, что соответствует норме начала второй декады декабря.