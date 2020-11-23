РИАМО - 23 ноя. Согласно данным Центробанка РФ, официальные курсы евро и доллара по отношению к рублю снизились, сообщает Газета.ru.

«Курс евро на 24 ноября сократился на 32,96 копейки и составил 89,93 рубля. Курс доллара снизился на 25,2 копейки и достиг 75,76 рубля», — говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 28,7 копейки, до 82,13 рубля.

По данным аналитиков, курс национальной валюты будет торговаться на текущей неделе в диапазоне 75-77 к доллару и 89-91 к евро с тенденцией к укреплению до нижней границы к концу недели. ​