РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Фигуристы из ДЮСШОР «Олимпиец» Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, тренирующиеся в Ледовом дворце «Арена-Балашиха», стали четвертыми в танцах на льду этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве, хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух отметил большой потенциал пары, сообщается в Instagram-аккаунте Ледового дворца.

«Елизавета Худайбердиева и Егор Базин по итогу двух программ набрали 193,18 балла и заняли четвертое место. Ритм-танец - 76,10, произвольный танец - 117,08. Смотрим и наслаждаемся прекрасным выступлением спортсменов нашей школы», - говорится в сообщении.

Авербух, который комментировал соревнования, отметил интереснейшую поддержку пары.

«Самое главное был единый темп, единое дыхание, и видно, что ребята с большим потенциалом», - подчеркнул Авербух.

Ранее ребята успешно выступили на этапах Кубка страны.