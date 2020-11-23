РИАМО - 23 ноя. Власти Московской области предложили инструмент, с помощью которого можно отследить, куда вывозится мусор, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

«Мы предлагаем все муниципальные закупки на вывоз ТКО и отходов в обязательном порядке включать в конкурсную документацию обязательства по передаче данных в наш РМИС. Как мы считаем, это позволит нам отслеживать треки и понимать, куда этот мусор реально вывозят», — сказал Каратаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в Московской области в декабре закроют два последних полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском городском округе и «Лесная» в городском округе Серпухов​.

В скором времени регион полностью перейдет на полную обработку и сортировку мусора.