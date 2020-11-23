РИАМО - 23 ноя. До конца года областной парламент планирует рассмотреть предложение главы Коломенского округа Дениса Лебедева о присвоении почетного звания РФ «Город трудовой доблести» городу Коломне, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Изначально с такой инициативой выступили ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в Коломне – предложение поддержали органы местного самоуправления, общественные организации.

«Московская область приняла на себя страшный удар в годы Великой Отечественной войны, именно здесь был совершен перелом, и началось контрнаступление. Четырем нашим городам (Наро-Фоминск, Дмитров, Можайск, Волоколамск) уже присвоено почетное звание «Город воинской славы» за массовый героизм в борьбе за независимость нашей Родины», - отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что во время войны подвиги совершались не только на фронте: победа ковалась в тылу, на заводах и фабриках.

«И одним из таких из городов нашей страны, где люди днем и ночью работали, обеспечивая всем необходимым фронт, является Коломна», – подчеркнул Брынцалов.

Коломенский завод в 1945 году был награжден орденом Трудового Красного знамени за успешное выполнение заданий правительства в годы войны. Предприятие также было награждено орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды. Многие работники завода в 1943-1947 годах становились лауреатами Сталинской премии за достижения в области техники и вооружения.

Помимо того, в 1942 году инженеры специального Конструкторского бюро Наркомата вооружения (ныне Конструкторское бюро машиностроения) были удостоены Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы.

«Коломна полностью соответствует требованиям для присвоения звания. Сейчас вопрос рассматривается в профильном Комитете, но я уверен, что депутаты областного парламента поддержат предложение ветеранов города. А затем совместно с правительством области будем просить президента страны рассмотреть ходатайство и поддержать», – отметил спикер областного парламента.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.