РИАМО – 23 ноя. Жители России назвали лучшие города РФ по качеству дорог, в тройку лидеров вошли Тюмень, Казань и Москва соответственно, сообщает Nation News.

«Антирейтинг возглавили Новосибирск, Рязань и Иркутск. 47% жителей первого города назвали состояние дорог в нем неудовлетворительным», - говорится в сообщении.

Свое мнение выразили более 500 тысяч человек. Они оценивали ситуацию с дорогами по шкале от «отлично» до «неудовлетворительно».​