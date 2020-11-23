РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 ноя. В городском округе Мытищи устранили 12 нарушений зимней уборки, сообщается на сайте администрации горокруга.

К первоочередным мероприятиям зимней уборки относятся обработка проезжей части дорог противогололедными средствами, сгребание и подметание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза, выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий.

«За минувшую неделю в городском округе Мытищи инспекторы добились устранения 12 нарушений зимней уборки на улицах Мира, Летная, Станционная, Шараповская, в парке имени Стрекалова, сквере на улице Юбилейной», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Инспекторы Госадмтехнадзора следят за тем, как выполняются требования.