РИАМО - 23 ноя. Из-за снегопада, который прошел 22-23 ноября, сугробы в Московской области местами достигли уровня 14 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Снежный покров увеличился в западных и южных районах Московской области», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки в Можайске сугробы достигли 6 сантиметров, в Наро-Фоминском округе и Волоколамском округе — 13 сантиметров. Самые высокие сугробы поднялись в Серпухове — до 14 сантиметров.

Ранее синоптики сообщили, что снегопад может продлиться в Московском регионе еще несколько дней, но из-за потепления сугробы не будут расти.