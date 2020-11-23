РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Игорь Коханый передал медикам ковидного центра Люберец перчатки для работы с больными, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

Коханый посетил Люберецкую областную больницу в поселке Красково, на базе которой размещен ковидный центр.

«Парламентарий Игорь Коханый вручил врачам нитриловые перчатки для работы с больными Covid-19, приобретенные на личные средства. Коханый побеседовал с персоналом, узнал общую ситуацию по наличию койко-мест, медикаментов и вакансий для медработников», - говорится в сообщении.

Коханый отметил, что из беседы с врачами ему стало известно, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди. В больницу поступают больные, вылечиваются, и их место сразу же занимают новые пациенты.

«Обстановка сложная, напряженная, боевая, но рабочая. Коллектив не падает духом», - подчеркнул Коханый.

Он пожелал врачам крепкого здоровья и скорейшего окончания пандемии.