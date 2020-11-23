РИАМО - 23 ноя. Врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала, что переутомление может быть не только физическим, но и умственным, при этом существуют разные способы справиться с ним, сообщает aif.ru.

«При физическом переутомлении достаточно просто хорошенько отдохнуть, например выспаться. А вот с умственным все сложнее, ведь оно зачастую развивается незаметно», — отметила врач.

Главными симптомами переутомления являются раздражительность, нервозность, головные боли, отсутствие или, наоборот, повышение аппетита. А еще — нарушение сна, апатия, а также снижение концентрации внимания.

«Если вы определили у себя такие признаки, необходимо начать исправлять их, не доводя себя до крайности», — считает эксперт.

При этом переутомление опасно для здоровья. Так, некоторые люди спасаются от перенапряжения и стрессов во вредных привычках, а это, к примеру, становится причиной алкоголизма.

Чтобы справиться с физическим переутомлением нужно устроить себе отдых. А если речь идет про умственное перенапряжение, то надо действовать более комплексно.

«Для начала надо попробовать организовать свой день так, чтобы оставалось время на качественный сон продолжительностью не менее восьми часов. Естественно, следует позаботиться о своем питании — сделать его более сбалансированным. Также следует не забывать и про физическую активность — разнообразные прогулки и упражнения», — подчеркнула иммунолог.​