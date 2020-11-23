РИАМО - 23 ноя. В Подмосковье обманутым дольщикам выдали 13 100 ключей от квартир, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Уже получили 13 100 ключей. Ключи эти вручили в 86 домах. Для достраивания проблемных объектов были привлечены инвесторы, либо дострой осуществлялся со всеми застройщиками при поддержке или сопровождении правительства Московской области и муниципалитетов», - сказала Федотова.

Она отметила, что выдачу ключей от квартир или подписание актов сдачи жилых помещений сейчас осуществляют в жилом квартале «Белая дача» в Котельниках, ЖК «Елкино» в Солнечногорске, ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцово.

«До конца ноября и за декабрь мы планируем вручить еще 3 тысячи ключей. Это 21 дом. Дома находятся на разных этапах. Так, из 21 дома 10 уже введены в эксплуатацию и сейчас стоит вопрос только об организации выдачи ключей этим дольщикам», - добавила Инна Федотова.

Еще в четырех домах закончен процесс строительства, готовятся документы по введению их в эксплуатацию для дальнейшей выдачи ключей. Кроме того, семь домов находятся на итоговой проверке.