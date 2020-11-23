РИАМО - 23 ноя. Все устройства метрополитена работают штатно, движение на Замоскворецкой линии вводится график, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Ранее для проверки состава и инфраструктуры был остановлен один обкаточный поезд, следовавший без пассажиров. Сразу после проверки поезда продолжили курсировать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, поезд остановился на станции «Театральная» зеленой ветки из-за задымления, движение составов временно останавливалось.