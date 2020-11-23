РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Управляющая компания «РЭУ №1-Садовый» установила пандусы в подъездах №№1 и 5 дома №3 по улице Карла Маркса в подмосковной Балашихе по просьбе жителей, сообщается в Instagram-аккаунте УК.

«Жители многоквартирного дома по адресу: улица Карла Маркса, 3 обратились в УК «РЭУ №1 – Садовый» с просьбой об установке специальных пандусов для инвалидов, проживающих в 1 и 5 подъездах. Руководством управляющей компании было принято положительное решение. Монтажные работы производились лицензированной организацией. Пандусы на лестницах входных групп 1 и 2 подъездов установлены», – говорится в сообщении.

Забота об инвалидах – важный приоритет в работе управляющей компании.