РИАМО - 23 ноя. Пожилых жителей Московской области пригласили посетить онлайн-лекцию «Как поддержать здоровье суставов с помощью скандинавской ходьбы», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская пояснила, что лекция пройдет 28 ноября в рамках онлайн-фестиваля «Ходи, Подмосковье!». Ее проведет кандидат медицинских наук, заведующая реабилитационно-оздоровительного комплекса Скандинавского центра здоровья Кристина Володина.

«Кристина Володина первой в России предложила использовать скандинавскую ходьбу в программах профилактики заболеваний и реабилитации пациентов, разработав уникальные авторские методики тренировок», - говорится в сообщении.

Упражнения помогут людям, которые страдают от ноющих и скрипящих суставов.

«Как раз эти симптомы – один из поводов заняться скандинавской ходьбой. <...> Скандинавская ходьба поможет снять дискомфорт в области суставов и, возможно, надолго отодвинуть хирургическую операцию», - говорится в сообщении.

Лекция пройдет на сайте www.dobrofiz.ru/hodimosreg в 10:00.

Для доступа к трансляции необходимо пройти регистрацию, которая откроется за 60 минут до начала онлайн-конференции.