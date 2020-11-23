РИАМО - 23 ноя. За неделю, с 16 по 22 ноября, на единый номер спасения «112» в Московской области поступило свыше 220 тысяч вызовов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы системы-112.

При этом вызовов экстренного реагирования поступило порядка 110 тысяч. Вызовов комплексного реагирования – более 17,7 тысячи.

«Порядка 67% из всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи», - сказала собеседник агентства.

Свыше 28% вызовов были адресованы полиции и ГИБДД, остальные 5% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории России. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи специалистов.