РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Участие в VI Открытом чемпионате по мини-хоккею с мячом принимают 17 команд в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске проходит VI Открытый чемпионат по мини-хоккею с мячом. В сезоне 2020-2021 года принимают участие 17 команд из Красногорска, Москвы, Жуковского и Королева», - говорится в сообщении.

Первая игра состоялась 22 ноября. Вместе с любителями состязались и признанные мастера хоккея с мячом: заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Иван Максимов, серебряный призер чемпионата России по хоккею с мячом Александр Патяшин, бронзовый призер чемпионата России по хоккею с мячом Вячеслав Манкос, заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Валерий Грачев.

Также в соревнованиях приняли участие воспитанники отделения по хоккею с мячом КСШОР «Зоркий» 2004/2005, 2006/2007 годов рождения.

«Чемпионат горокруга Красногорск – самый крупный турнир по мини-хоккею с мячом в России среди коллективов любителей. Впервые турнир прошел в 2014 году, и в нем приняло участие восемь ледовых дружин», - заключается в материале.