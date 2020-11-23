РИАМО - 23 ноя. Транспортный транзитный поток на территории Подмосковья сокращается еженедельно на 3%, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«У нас еженедельно в связи с введенными ограничениями (по коронавирусу - ред.) серьезно снижается транзитный поток из области в Москву и обратно. Еженедельно <...> примерно на 3% сокращается интенсивность движения», — сказал Гержик.

Ранее Гержик сообщил, что новую транспортную развязку на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД планируют открыть для движения до 15 декабря. Это поможет ликвидировать значительную часть пробок.