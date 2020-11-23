РИАМО - 23 ноя. Проект стартового дома по реновации на Бескудниковском бульваре,52 согласовали в Москомархитектуре, общая площадь жилого комплекса составит 25 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Новый ЖК будет состоять из разноэтажных секций. Также в рамках проекта предполагается возведение подземной парковки.

«При проектировании применяются современные стандарты домостроения, которые предусматривают создание выразительного архитектурного облика, комфортные жилые пространства, наличие корзин для кондиционеров, входные группы с большим процентом остекления и необходимыми помещениями для хранения колясок, велосипедов и так далее», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что фасады здания будут облицованы клинкерным кирпичом темно-коричневого, серого и светло-бежевого цветов, а металлические ограждения балконов окрасят эмалью темно-серого цвета.

Проектом предусмотрено расположение входных групп на «нулевой отметке». Это создаст удобство для маломобильных граждан. Также их устройство предполагает попадание жильцов проектного ЖК либо сразу на улицу, либо во внутренний двор.

В рамках строительства будут созданы зоны отдыха для взрослых, включающие в себя столики и лавочки для настольных игр, а также спортивные и игровые площадки.

​