РИАМО - 23 ноя. Жители Подмосковья в соцсетях публиковали обращения по гололеду, ЖКХ, дорогам и транспорту, количество сообщений за неделю выросло на 36%, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Всего за прошедшую неделю в социальные сети поступило 6,4 тысячи сообщений, уточняется в презентации к докладу.

«У нас за прошлую неделю рост сообщений жителей в соцсетях составил 36%. Рост в основном по темам ЖКХ, благоустройству, дорогам и транспорту», - сказала Звягина.

Она отметила, что наибольшее число обращений по ЖКХ касалось отопления. Больше всего жалоб пришло из Можайска, Каширы, Щелкова. Среди проблем с благоустройством на первом месте гололед.