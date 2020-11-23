РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска передали детское пюре пациентке с ДЦП, которая лечится от коронавируса в инфекционной больнице ЖК «Бородино», сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

В Георгиевское сестричество поступила просьба о помощи 20-летней девушке, которая в данный момент вместе с мамой лечится от коронавируса в инфекционной больнице в ЖК «Бородино». Сложность ситуации заключается в том, что у девушки ДЦП сложной формы, и она ходить и кушать самостоятельно не может. Дома мама специально измельчает еду блендером, чтоб легче было глотать.

«Задача была как можно скорее нормально покормить девушку и найти блендер в палату. От Георгиевского сестричества были привезены детские пюре (мясные, овощные, фруктовые), и девушка смогла покушать. Вопрос с блендером решила пациентка соседней палаты. Друзья, если вдруг у кого есть мясные и фруктовые детские пюре, напишите нам, девушке они пригодятся», - говорится в сообщении.