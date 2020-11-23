РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 ноя. В Домодедове за сутки выявили 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3188 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за период с 21 по 23 ноября выявили 2836 случаев заболевания, из них 971 - за последние сутки.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 103 773 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 922 человека. Выздоровели и выписались 75 547 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам за минувшие сутки: Домодедово - 3188 (+54)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

23 НОЯБРЯ

- Число пациентов с Covid‑19 старше 60 лет в Подмосковье уменьшилось на 1%. В Подмосковье был проведен обзвон 300 пациентов, которые находились в стационарах.

- 1341 пациента с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 429 пациентов с Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 173 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 971 больных. В Москве - 6 866.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека. За весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов.

- Вирусологи посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы, не сморкаться и не полоскать рот антисептиком перед забором биоматериалов для теста на коронавирус. В противном случае проба будет неинформативной.

- В столичных аэропортах предложили открыть пункты вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации транзитных пассажиров помогут быстрее восстановить пассажиропоток, считает президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук.

- Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук. Он отметил, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено.

- Пассажиропоток в столичных аэропортах сократился на 50% с начала пандемии. Больше всего из‑за падения пассажиропотока пострадал аэропорт Шереметьево, ориентированный на международные перевозки.

- В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в столице скончались 8 379 человек с Covid-19.