РИАМО - 23 ноя. Эксперимент по организации новой схемы движения транспорта на Ильинском шоссе в Красногорске завершат к середине недели в связи с большим количеством жалоб от жителей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новую схему дорожного движения запустили в Красногорске 1 ноября. По ней с улицы Заводской нельзя было поворачивать налево, а чтобы проехать в сторону города, необходимо было развернуться на кольце через Новорижское шоссе. Это ускорило проезд для транзитного транспорта, однако на неудобство новых правил пожаловались жители.

«Если местные жители говорят, что для них это ад, то давайте вернем, как было. В среду мы постараемся все вернуть вспять», — сказал Воробьев.

Как уточнила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, в этом микрорайоне живет более 10 тысяч человек.

«Мы предлагаем вернуть исходную реализацию, завершить устройство разворотной петли. Нужно посмотреть, как откроется развязка до 15 декабря на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.